Назван состав молодежной сборной России на чемпионат Европы

Тренерский молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды, вызванный для участия в чемпионате Европы среди молодежных сборных команд, информирует сайт РФС.

Групповой этап континентального первенства пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Состав сборной России:

вратари — Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)

защитники — Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артем Голубев (УФА), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)

полузащитники — Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)

нападающие — Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»)

Отмечается, что вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), полузащитник Максим Глушенков («Химки») и защитник Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия) отсутствуют в составе и продолжают восстанавливаться после серьезных повреждений.

Подготовку к молодежному Евро-2021 сборная России начнет 18 марта в Новогорске. Тренировочные занятия на подмосковной базе пройдут до 20 марта включительно, а на утро 21 марта запланирован вылет в Венгрию. Футболисты заедут на сбор сразу по окончанию своих матчей очередного тура РПЛ.