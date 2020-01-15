Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, что он думает о будущих соперниках по товарищеским матчам. Россиянам предстоит сыграть с командами Венгрии и Северной Ирландии.

— После перерыва начинаем календарный год контрольными матчами, которые предстоит нам сыграть в Испании в Марбелье с двумя крепким соперниками — Северной Ирландией и Венгрией, — цитирует Галактионова официальный сайт РФС. — Мы не можем позволить себе терять ни одного дня, поэтому уже сейчас прорабатываем все до мелочей на УТС. Тоже самое касается и УТС, который предстоит в мае. Что касается мартовского сбора, то Северная Ирландия уже давно известна, как крепкая, атлетичная и боевая команда. Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжелыми, важными и решающими. И, наконец, Венгрия — хозяева финального этапа. Нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряженности игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы.

26-го марта россияне встретятся с командой Северной Ирландии, а 30-го марта — с Венгрией. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее. По итогам осеннего этапа отборочных игр Евро-2021 сборная России с 14-ю очками. Сборная Польши, имея в запасе одну игру, отстает на четыре очка.