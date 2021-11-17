Гришин: «Рано говорить, что футболисты из молодежки готовы феерить в основной сборной России»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

«Была очень хорошая игра. В матче с Испанией наша молодежка владела инициативой, ребята смотрелись уверенно. Да, сборная России выиграла со счетом 1:0, но у ребят были еще моменты. Выиграли абсолютно по праву, победа по такой игре закономерна.



Только Карпина надо спрашивать, кто из игроков молодежки готов к вызову в основную команду, кого он видит в составе. Как бы мы ни хотели, молодежная и национальные сборные — это разные истории. Взрослый и юниорский футбол — это две разные категории. С другой стороны, ребята, многие ребята из молодежной сборной России играют в своих командах в премьер-лиге.



Наверное, в этой молодежке уже есть ребята, которые готовы если не играть, то точно вызываться в национальную сборную России. Есть те, кого можно подтягивать к основе. Те же Тюкавин и Агаларов, которые забивают голы, Марадишвили, Умяров. Говорить о том, что их вызовут, и они сразу будут феерить в первой сборной, еще рано. Думаю, им стоит дать им шанс, чтобы они привыкали к обстановке в первой команде. В марте увидим, кого Валерий Георгиевич вызовет на сборы», — приводит «Чемпионат» слова Гришина.

Сборная России занимает второе место в группе C с 15 очками в 6 матчах. На счету Испании также 15 очков, но эта команда опережает россиян по дополнительным показателям.