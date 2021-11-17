Футбол
Молодёжные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Гришин: «Рано говорить, что футболисты из молодежки готовы феерить в основной сборной России»

14:10
Теги:

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Судьи
Йохем Камфайс

«Была очень хорошая игра. В матче с Испанией наша молодежка владела инициативой, ребята смотрелись уверенно. Да, сборная России выиграла со счетом 1:0, но у ребят были еще моменты. Выиграли абсолютно по праву, победа по такой игре закономерна.

Только Карпина надо спрашивать, кто из игроков молодежки готов к вызову в основную команду, кого он видит в составе. Как бы мы ни хотели, молодежная и национальные сборные — это разные истории. Взрослый и юниорский футбол — это две разные категории. С другой стороны, ребята, многие ребята из молодежной сборной России играют в своих командах в премьер-лиге.

Наверное, в этой молодежке уже есть ребята, которые готовы если не играть, то точно вызываться в национальную сборную России. Есть те, кого можно подтягивать к основе. Те же Тюкавин и Агаларов, которые забивают голы, Марадишвили, Умяров. Говорить о том, что их вызовут, и они сразу будут феерить в первой сборной, еще рано. Думаю, им стоит дать им шанс, чтобы они привыкали к обстановке в первой команде. В марте увидим, кого Валерий Георгиевич вызовет на сборы», — приводит «Чемпионат» слова Гришина.

Сборная России занимает второе место в группе C с 15 очками в 6 матчах. На счету Испании также 15 очков, но эта команда опережает россиян по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4516081-grishin-rano-govorit-chto-rebyata-iz-molodyozhki-mogut-feerit-v-pervoj-sbornoj.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Почему обязательно надо вакцинироваться? Нужна ли прививка от гриппа?
Врио губернатора прокомментировал историю рабства жителя Ярославской области
1