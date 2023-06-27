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Сегодня, 22:16

Матч Грузии и Нидерландов обновил рекорд посещаемости в истории молодежных Евро

Руслан Минаев
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Матч между Грузией и Нидерландами в третьем туре чемпионата Европы среди молодежных команд обновил рекорд посещаемости в истории турнира.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, игру на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси посетили 43 043 зрителя. Команды сыграли вничью 1:1. Грузия набрала 5 очков и впервые в истории вышла в плей-офф молодежного Евро.

Предыдущий рекорд (41 887 человек) был установлен 24 июня на матче Грузии и Бельгии (2:2).

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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