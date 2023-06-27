Грузия и Португалия вышли в плей-офф молодежного Евро-2023

Сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами в 3-м туре чемпионата Европы среди молодежных команд — 1:1.

Счет в матче открыл грузинский полузащитник Зурико Давиташвили на 42-й минуте, а через 3 минуты нидерландский футболист Кеннет Тэйлор сравнял.

В другом матче группы А Португалия обыграла Бельгию — 2:1. В составе победителей забили Жоау Невеш (56-я минута) и Тьяго Дантас с пенальти (89-я). За проигравшую команду единственным голом отметился Йорбе Вертессен (65-я).

Таким образом, в плей-офф турнира из группы А вышли Грузия, с первого места (5 очков), и Португалия (4 очка). Нидерланды с 3 очками заняли третье место, а Бельгия — четвертое (2).

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф молодежного Евро.