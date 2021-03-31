В среду, 31 мрата, в венгерском городе Сомбатхей на стадионе «Рохонци Ут» пройдет матч молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и России. Стали известны стартовые составы команд.

Дания: Кристенсен, Карстенсен, Нельссон, Бех, Поульсен, Исаксен, Нартей, Линнтсрем, Кофод, Дрейер, Брюн-Ларсен.

Россия: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Голубев, Обляков, Глебов, Грулев, Захарян, Макаров, Чалов.

Запасные: Ломаев, Адамов, Круговой, Куликов, Калугин, Умяров, Ломовицкий, Уткин, Лесовой, Тюкавин, Сулейманов.

Из-за дисквалификации матч пропускает защитник Павел Маслов, который уже покинул расположение команды и вернулся в «Спартак».

Российская сборная играет в группе С и занимает третье место после двух игр. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1, затем уступила Франции 0:2.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча