Клопп обратился к молодежной сборной Германии перед финалом Евро

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп записал видеообращение к молодежной сборной Германии перед финалом чемпионата Европы. Немцам предстоит встретиться с Испанией.

"Мы в финале! Спасибо вам большое, спасибо спасибо. Это было невероятное приключение, которое мы прошли испытали вместе с вами. Вы подняли головы и можете гордиться тем, чего добились. Но теперь вас ждет финал. К счастью, пять, шесть или семь недель назад мы доказали, что испанцев можно победить, даже если в их составе есть Месси. Это значит, что у вас есть отличный шанс.

Часто говорят: "Сердце бьет класс". Это может прозвучать так, будто у вас есть сердце, а у них – класс, но это не так. У вас есть идеальный микс сердца – настроя и командного духа – и большого потенциала. Когда смешиваешь эти качества, получаешь команду, как эта.

С нетерпением жду игру. Сейчас нужно сыграть серддцем. Покажите Испании, из чего вы сделаны", – сказал Клопп.