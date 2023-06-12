Казадеи стал лучшим игроком молодежного чемпионата мира-2023

Полузащитник сборной Италии Чезаре Казадеи признан лучшим игроком молодежного чемпионата мира-2023.

20-летний итальянец провел 8 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также Казадеи стал лучшим бомбардиром турнира. Второе место среди лучших игроков стал уругваец Алан Матурро, замкнул тройку Ли Сын Вон из Южной Корее.

Казадеи принадлежит «Челси». Минувший сезон полузащитник провел в аренде у «Рединга», забив один гол в 15 матчах чемпионшипа.

Сборная Италии в финале МЧМ-2023 уступила Уругваю со счетом 0:1.