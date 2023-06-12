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Сегодня, 02:16

Итальянец Казадеи с 7 голами стал лучшим бомбардиром МЧМ-2023. Полузащитник принадлежит «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Чезаре Казадеи стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2023.

20-летний итальянец забил семь голов, два из которых — с пенальти. Ближайший преследователь Казадеи — бразильский форвард Маркос Леонардо — забил 5 мячей.

Казадеи принадлежит «Челси». Минувший сезон полузащитник провел в аренде у «Рединга», забив один гол в 15 матчах чемпионшипа.

Сборная Италии в финале МЧМ-2023 уступила Уругваю со счетом 0:1.

Сборная Италии по футболу
ФК Челси
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