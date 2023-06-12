Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Игры
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 03:40

Тренер молодежной сборной Италии: «Поле замедляло наших техничных игроков»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер молодежной сборной Италии Кармине Нунциата поделился впечатлениями от поражения в финале МЧМ-2023 против Уругвая (0:1).

«Они были лучше нас, были лучше физически, больше бегали. Поле нам не помогало, оно сильно замедляло наших техничных игроков. Я думаю, это было невероятное путешествие, мы должны поблагодарить ребят за то, что они нам дали. Они делали удивительные вещи. Эта игра не стирает того, что мы сделали на турнире», — приводит слова Нунциаты RAI.

Единственный гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес. На 81-й минуте полузащитник итальянцев Маттео Прати получил красную карточку за удар шипами по ноге соперника, однако главный арбитр встречи после помощи ВАР заменил удаление на желтую карточку.

Молодежная сборная Уругвая впервые стала чемпионом мира. В 2013 году она уступила в финале Франции.

Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казадеи стал лучшим игроком молодежного чемпионата мира-2023
Новости
RSS RSS
Все новости