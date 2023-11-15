Шабаров оценил игру молодежной сборной России в матче с Белоруссией

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал игру его команды против сверстников из Белоруссии (3:1).

Встреча проходила на «Центральном стадионе» в Гомеле. Победу россиянам принес дубль форварда «Краснодара» Александра Кокшарова.

«Никогда не бывает такого, что все получается, поэтому я остался доволен первым таймом в целом, кроме реализации моментов, во втором тайме, после того как соперник перестроился на другую расстановку, мы немного замешкались, появились некоторые проблемы в организации игры. Поэтому, конечно, второй тайм не совсем удался», — цитирует Шабарова ТАСС.

В следующем матче молодежная сборная России сыграет с минским «Динамо». Встреча пройдет 19 ноября. Начало — в 12.00 мск.