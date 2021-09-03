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Испания U21 — Россия U21: Пино вывел испанцев вперед

22:50

Молодежная сборная Испании вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы против России.

На 47-й минуте отличился Йереми Пино. Счет матча — 2:1 в пользу испанцев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • bk news
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

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1.96

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17%

1.90

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Украина
Франция

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ТБ 2.0

21%

1.58

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16%

1.76

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Евгений Петров все материалы автора

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