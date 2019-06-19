Испания обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

Молодежная сборная Испании обыграла команду Бельгии (2:1) в матче группового турнира чемпионата Европы U21. В составе победителей отличились Даниэль Ольмо и Пабло Форнальс.

Сборная Испании набрала три очка и на данный момент занимает третье место в группе А. У Бельгии ноль очков и последнее место.

Чемпионат Европы U21

Группа A

2-й тур

Испания U21 - Бельгия U21 - 2:1 (1:1)

Голы: Ольмо, 7 (1:0). Борнау, 24 (1:1). Пабло Форнальс, 89 (2:1).

Испания U21: Сивера, Мере, Х.Вальехо, Агиррегабирия, Фирпо, Себальос, Мерино, Оярсабаль (Педраса, 69), Солер (Пабло Форнальс, 46), Майораль (Мир, 69), Ольмо.

Бельгия U21: Де Вольф, Кулс, Фас, Коббо, Борнау, Схрейверс, Бастьен, Хейнен (Де Сарт, 77), Мангаля (Амузу, 58), Лукебакио, Мбенза (Лейя Исека, 69).

Предупреждения: Хейнен, 36. Ольмо, 48. Мерино, 49. Фас, 54. Фирпо, 70. Де Сарт, 86.

Судья: Трейманис (Латвия).

19 июня. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore"