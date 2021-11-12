Главный тренер молодежной сборной Словакии прокомментировал поражение от России
Главный тренер молодежной сборной Словакии Ярослав Кентош подвел итоги отборочного матча Евро-2023 против команды России (0:3).
— Назовите трех игроков сборной России, которые вам понравилось.
— Я не хотел бы выделять трех игроков, потому что сборная России показала сегодня очень хороший результат именно как команда.
— Почему в октябре ваша команда смогла оказать сопротивление Испании, на выезде, а сегодня практически вчистую проиграла России?
— Сегодня русская команда играла очень хорошо, а мы не смогли приблизиться к тому результату, который был у нас в Испании.
— Удивила ли вас чем-то сегодня сборная России? И почему во втором тайме перестал получаться прессинг?
— Прежде всего у нас сегодня была большая проблема с русским прессингом, также в защите у нас не очень хорошо получалось. Это меня не очень удивило, потому что у наших игроков были проблемы с игрой с мячом под давлением противника. Это была главная проблема сегодня.
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