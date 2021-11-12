Шамиль Газизов: «Агаларов доказывает, что он лучший бомбардир в чемпионате»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего Гамида Агаларова за молодежную сборную России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против Словакии (3:0).
21-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами.
«Гамид сыграл сегодня до 65-й минуты. Очень хорошо сыграл. Забил гол, сделал свою работу. Доказывает, что он лучший бомбардир сегодня в чемпионате. Теперь ждем игру с Испанией. Думаю, что там тоже будет все хорошо. Мы рады за Гамида, он молодец!» — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.
В следующем туре России на своем поле предстоит сыграть с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.
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