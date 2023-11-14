Главный тренер молодежной сборной России: «Салтыков больше всех спрогрессировал за этот календарный год»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о прогрессе футболистов команды.

— Кто из ребят сильнее всех прогрессировал за этот календарный год?

— Никита Салтыков. Он — единственный, кто стабильно играет в команде РПЛ. Есть ребята, которые рядом с ним: Стас Бессмертный отыграл последний матч полностью, но наибольший объем игрового времени у Салтыкова.

— Как вам прогресс Даниила Зорина?

— Хороший. Отправить его в аренду — правильное решение, учитывая, в каком состоянии он был в июне, когда он не играл за основной состав «Спартака», и сейчас, когда он провел 6-7 игр за «Динамо» Минск. Его состояние значительно изменилось, игровая форма стала лучше.

Салтыков в сезоне-2023/24 сыграл за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.