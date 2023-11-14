Главный тренер молодежной сборной России рассказал о характере травмы полузащитника «Крыльев» Салтыкова

Главный тренер молодежный сборной России Иван Шабаров рассказал о характере травмы полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

В понедельник, 13 ноября, стало известно, что Салтыков покинул расположение национальной команды по медицинским причинам. Его заменит хавбек «Чертаново» Иван Иванов.

«В последнем матче с «Уралом» Салтыков ушел с небольшим повреждением. Приехал сюда, посмотрели — был небольшой отек. Решили, что не будем рисковать. Действительно в этом сезоне он наиграл в РПЛ больше, чем остальные ребята. На него выпала приличная нагрузка. Плюс было желание посмотреть Кирилла Богданца, в прошлый раз он не смог поехать. В первую очередь решили по медицинским рекомендациям его не брать», — сказал Шабаров.