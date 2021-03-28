Россия U21 — Франция U21: где смотреть матч и во сколько начало
В воскресенье, 28 марта, состоится матч группового турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная России сыграет против команды Франции.
Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Российская сборная играет в группе С вместе с такими командами, как Дания и Исландия. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1.
Следить за матчем Россия U21 — Франция U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча Россия U21 — Франция U21
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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