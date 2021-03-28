Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Россия U21 — Франция U21: где смотреть матч и во сколько начало

10:00
Федор Чалов и Денис Макаров празднуют забитый мяч. Фото instagram.com/teamrussia_u21
Федор Чалов и Денис Макаров празднуют забитый мяч. Фото instagram.com/teamrussia_u21
Теги:

В воскресенье, 28 марта, состоится матч группового турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная России сыграет против команды Франции.

Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Российская сборная играет в группе С вместе с такими командами, как Дания и Исландия. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1.

Следить за матчем Россия U21 — Франция U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия U21 — Франция U21

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...