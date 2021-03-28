Вничью завершились оба матча вечерней программы второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы.

Матч Германия — Голландия завершился со счетом 1:1. Испания и Италия голов не забивали, при этом в матче было три удаления.

Германия после двух туров с четырьмя очками лидирует в группе А. Столько же у идущей второй Румынии. Голландия имеет два очка, Венгрия — ноль.

В группе В на первом месте Испания — четыре очка. По два очка у Чехии и Италии. Словения с одним очком на последней позиции.

Чемпионат Европы U21

Группа A

2-й тур

Германия U21 — Голландия U21 — 1:1 (0:0)

Голы: Клайверт, 48 (0:1). Нмеча, 84 (1:1).

Германия U21: Дамен, Якобс (Раум, 78), Баку (Янельт, 89), Вагноманн, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Климовиц, 78), Майер (Штах, 82), Нмеча, Бериша (Буркардт, 82).

Голландия U21: Схерпен, Тезе, Схюрс, Баккер, Ботман, Харруи, Копмейнерс, де Вит (Броббей, 87), Клайверт (Дилросюн, 78), Гакпо, Ланг (Кадиоглу, 22).

Предупреждения: Дорш, 27. Копмейнерс, 37. Якобс, 51. Тезе, 51.

Судья: Мариани (Италия).

27 марта. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».

Группа В

2-й тур

Испания U21 — Италия U21 — 0:0

Испания U21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Миранда, Мингеса, Гильямон (Авила, 46), Вильяр (Монкайола, 56), Субименди (Бельтран, 80), Пуадо, Руис.

Италия U21: Карнесекки, Фработта, Белланова, Дель Прато, Раньери, Ловато, Фраттези, Ровелла, Побега, Кутроне (Распадори, 70), Скамакка.

Предупреждения: Гильямон, 16. Раньери, 24. Побега, 35. Вильяр, 45. Дель Прато, 51. Ровелла, 69. Субименди, 76. Скамакка, 82. Распадори, 90+5.

Удаления: Скамакка, 86. Ровелла, 87. Мингеса, 87.

Судья: Осмерс (Германия).

27 марта. Марибор. Стадион «Людски врт».