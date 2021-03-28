Германия сыграла вничью с Голландией на молодежном чемпионате Европы, Испания — с Италией
Вничью завершились оба матча вечерней программы второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы.
Матч Германия — Голландия завершился со счетом 1:1. Испания и Италия голов не забивали, при этом в матче было три удаления.
Германия после двух туров с четырьмя очками лидирует в группе А. Столько же у идущей второй Румынии. Голландия имеет два очка, Венгрия — ноль.
В группе В на первом месте Испания — четыре очка. По два очка у Чехии и Италии. Словения с одним очком на последней позиции.
Чемпионат Европы U21
Группа A
2-й тур
Германия U21 — Голландия U21 — 1:1 (0:0)
Голы: Клайверт, 48 (0:1). Нмеча, 84 (1:1).
Германия U21: Дамен, Якобс (Раум, 78), Баку (Янельт, 89), Вагноманн, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Климовиц, 78), Майер (Штах, 82), Нмеча, Бериша (Буркардт, 82).
Голландия U21: Схерпен, Тезе, Схюрс, Баккер, Ботман, Харруи, Копмейнерс, де Вит (Броббей, 87), Клайверт (Дилросюн, 78), Гакпо, Ланг (Кадиоглу, 22).
Предупреждения: Дорш, 27. Копмейнерс, 37. Якобс, 51. Тезе, 51.
Судья: Мариани (Италия).
27 марта. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».
Группа В
2-й тур
Испания U21 — Италия U21 — 0:0
Испания U21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Миранда, Мингеса, Гильямон (Авила, 46), Вильяр (Монкайола, 56), Субименди (Бельтран, 80), Пуадо, Руис.
Италия U21: Карнесекки, Фработта, Белланова, Дель Прато, Раньери, Ловато, Фраттези, Ровелла, Побега, Кутроне (Распадори, 70), Скамакка.
Предупреждения: Гильямон, 16. Раньери, 24. Побега, 35. Вильяр, 45. Дель Прато, 51. Ровелла, 69. Субименди, 76. Скамакка, 82. Распадори, 90+5.
Удаления: Скамакка, 86. Ровелла, 87. Мингеса, 87.
Судья: Осмерс (Германия).
27 марта. Марибор. Стадион «Людски врт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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