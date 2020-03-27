Быстров занялся рыбалкой во время паузы в сезоне
10:32
Тренер сборной России U 17 Владимир Быстров показал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса. Он занялся рыбалкой.
В stories Instagram Быстров опубликовал фото и видео, где показал, как он ловит рыбу через прорубь. 36-летний экс-футболист входит в тренерский штаб Александра Кержакова. В период игровой карьеры он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
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