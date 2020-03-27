Быстров занялся рыбалкой во время паузы в сезоне

Тренер сборной России U 17 Владимир Быстров показал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса. Он занялся рыбалкой.

В stories Instagram Быстров опубликовал фото и видео, где показал, как он ловит рыбу через прорубь. 36-летний экс-футболист входит в тренерский штаб Александра Кержакова. В период игровой карьеры он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».