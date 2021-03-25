Швейцария выиграла у Англии на молодежном Евро-2021

Сборная Англии уступила Швейцарии (0:1) в матче первого тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил форвард швейцарцев Ндой.

Англичане с 0 очков располагаются на четвертой, последней строчке группы I. Швейцария — три балла и первое место.

Чемпионат Европы U21

Группа D

Англия U21 — Швейцария U21 — 0:1 (0:0)

Гол: Ндой, 78.

Англия U21: Рамсдейл, Годфри, Келли, Ааронс, Гэи, Дэйвис (Эзе, 66), Макнейл (Р.Сессеньон, 76), Скипп, Хадсон-Одои, Нкетиа (Брюстер, 77), Смит-Роу (Джонс, 66).

Швейцария U21: Рачоппи, Лотомба, Цезигер, Бамерт, Мухайм, Домджони, Янкевиц, Тома (Рюэгг, 85), Гиймено (Имери, 66), Ндой (Мамбимби, 79), Зекири.

Предупреждения: Гэи, 60. Бамерт, 63. Хадсон-Одои, 83. Янкевиц, 85. Скипп, 90+4.

Судья: Круашвили (Грузия).

25 марта. Копер. Стадион «Бонифика».