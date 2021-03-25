Молодежный Евро-2021: Чалов вывел вперед сборную России в матче с исландцами
20:32
Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов на 31-й минуте матча 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы против Исландии вывел свою команду вперед.
Российский форвард реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил против Арсена Захаряна. Чалов на силу пробил по центру, а вратарь исландцев бросился в правый угол.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.
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