Молодежный Евро-2021: Чалов вывел вперед сборную России в матче с исландцами

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов на 31-й минуте матча 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы против Исландии вывел свою команду вперед.

Российский форвард реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил против Арсена Захаряна. Чалов на силу пробил по центру, а вратарь исландцев бросился в правый угол.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.