Александр Кержаков рассказал, какой сериал он смотрел в последнее время
18:35
Тренер сборной России U 17 Александр Кержаков рассказал, чем он занимается во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. Он рассказал также, какой сериал смотрел в последнее время.
— Какие фильмы и сериалы я смотрю? Времени не так много. Последнее, что я смотрел — «Большая маленькая ложь». Я не очень люблю готовить, но в условиях самоизоляции начинаю это делать, — сказал Кержаков в прямом эфире своего Instagram.
После этого Кержаков вышел в прямой эфир с форвардом «Сочи» Александром Кокориным.
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