Александр Кержаков: "К сожалению, как только нам забивают – мы отдаем инициативу сопернику"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков после поражения от Японии в матче на международном турнире SportChain Cup для игроков не старше 18 лет (1:2) отметил, что команде тяжело справляться с пропущенными мячами. В воскресенье россиянам предстоит игра с Бельгией.

– Разумеется, мы не довольны тем, что пропустили два мяча и проиграли матч, - цитирует пресс-служба РФС Кержакова. - До 53 минуты – до того момента, пока нам не забили ответный гол, – мы полностью переигрывали соперника и владели преимуществом, показывали качественный футбол на уровне лучших сборных своего возраста, за что ребятам стоит сказать спасибо. Между тем удивительные метаморфозы происходят с командой после того, как мы пропускаем. Опускаются руки, и то ли силы заканчиваются, то ли психологически ребята не готовы к тому, чтобы пересилить себя. Но, к сожалению, как только нам забивают – мы отдаем инициативу сопернику. Над этим также нужно очень серьезно работать.

Что касается физического состояния игроков, то на протяжении 90 минут мы не можем пока выдерживать максимальный темп, который позволил бы нам доминировать над соперниками. Нас хватает физически, к сожалению, минут на 60, чего, конечно же, недостаточно, чтобы конкурировать с ведущими сборными мира.

В заключительный игровой день на турнире нам предстоит матч с бельгийцами, которые тоже уступили в двух своих первых встречах. Это будет, можно сказать, утешительный финал, что, разумеется, не может радовать ни нас, ни соперника. Но мы учимся, и постараемся исправить те недочеты, которые у нас есть в игре. Будем стараться, выкладываться по максимуму, как это делали сегодня. Нам всем нужно работать над теми ошибками, которые мы совершаем.