Спаллетти вовремя покинул «Наполи». Теперь от Лучано ждут результата на Евро
Минус 11. Нет, это не температура в Неаполе, там такой вообще быть не может. Минус 11 — это отставание официально сдающего чемпионские полномочия «Наполи» от «Интера», команды, которая в выходные разгромила неаполитанцев у них же дома (3:0) и на данный момент является наиболее вероятным претендентом на титул в сезоне-2023/24.
Это был первый домашний матч «Наполи» под руководством Вальтера Маццарри. Новый тренер в матче с «Интером» продолжил печальную традицию своего предшественника Руди Гарсии — проигрывать дома. В семи домашних матчах серии А этого сезона у «Наполи» уже четыре поражения и всего две победы. Разница забитых и пропущенных голов тоже отрицательная — 10:12. При этом в гостях неаполитанцы играют очень удачно: пять побед и две ничьи с разницей мячей 16:5.
Именно такой же показатель — пять побед и две ничьи — и у «Ювентуса». Только здесь речь о домашних матчах команды, которая является главным (вернее, даже единственным) конкурентом «Интера» и еще ни разу в сезоне не потерпела поражение в чемпионате при родных трибунах. Именно с «Ювентусом» и играть «Наполи» в Турине уже в следующем туре. Вальтеру Маццарри точно не позавидуешь: после «Реала» с «Интером» еще и «Ювентус» — это мегаиспытание на прочность!
Хорошо еще, что Маццарри в своем дебютном матче обыграл крепкую «Аталанту», а то все было бы совсем грустно. Обладатель скудетто-2023 уже вываливается из первой четверки: «Наполи» все больше отстает от «Интера», «Ювентуса» и «Милана», а теперь еще и уступает по дополнительным показателям «Роме». При этом на пятки наступают «Фиорентина», «Болонья». «Аталанта» и «Лацио». Тут уже точно не до чемпионства — не пролететь бы мимо еврокубков!
Да, после трудного матча с «Ювентусом» неаполитанцев на бумаге ждут три домашних очка против кризисного «Кальяри». Но ведь затем под самое Рождество — выезд в Рим к злющей «Роме» Жозе Моуринью, а накануне Нового года — домашний экзамен против крепкой «Монцы». Рискнувшему вернуться спустя 10 лет в Неаполь Вальтеру Маццарри покой только снится, а вот дальновидность Спаллетти, вовремя покинувшего этот безумный город и местный вулканический клуб, подтверждается с каждым новым туром серии А.
Ну а где же сам Лучано? Пока Вальтер Маццарри готовил «Наполи» к матчу против «Интера», бывший тренер обоих клубов окунулся в процедуру жеребьевки Евро-2024. Сборной Италии под руководством Лучано попались на первом этапе Испания, Хорватия и Албания. Из группы выйдут две или три команды, а в стартовом матче на Евро-2024 «Скуадра адзурра» сыграет против аутсайдера квартета — сборной Албании. Действующего чемпиона Европы сегодня, разумеется, мало кто считает фаворитом Евро-2024. Однако в выход Италии из группы верят многие. Поживем — увидим.
Спаллетти же планирует провести до начала Евро-2024 четыре контрольных матча, которые хотя бы частично ответят на вопрос, насколько глубоко игроки усвоили требования и пожелания своего нынешнего тренера. Лучано — очень профессиональный и опытный специалист, который прекрасно понимает, что впереди еще непочатый край работы с командой, потерявшей в какой-то момент свое еврочемпионское лицо. После жеребьевки в Гамбурге он пообещал, что оставшееся до первенства Европы время посвятит личному общению со всеми кандидатами в сборную. Да, на это уйдет немало времени и энергии, но, зная любовь и привычку Лучано к каждодневной клубной работе, я не сомневаюсь, что его подобные трудности не пугают.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|14
|11
|2
|1
|33-7
|35
|
2
|Ювентус
|14
|10
|3
|1
|22-9
|33
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|14
|7
|3
|4
|26-17
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
8
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
9
|Аталанта
|14
|6
|2
|6
|21-16
|20
|
10
|Торино
|14
|5
|4
|5
|13-16
|19
|
11
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
12
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|14
|1
|9
|4
|12-21
|12
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Верона
|14
|2
|4
|8
|12-21
|10
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|- : -
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2