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Сегодня, 14:30

Спаллетти вовремя покинул «Наполи». Теперь от Лучано ждут результата на Евро

Георгий Кудинов
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Футболисты «Наполи» и Лучано Спаллетти
Футболисты «Наполи» стала играть хуже после ухода Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Неаполитанцы идут вне зоны Лиги чемпионов.

Минус 11. Нет, это не температура в Неаполе, там такой вообще быть не может. Минус 11 — это отставание официально сдающего чемпионские полномочия «Наполи» от «Интера», команды, которая в выходные разгромила неаполитанцев у них же дома (3:0) и на данный момент является наиболее вероятным претендентом на титул в сезоне-2023/24.

Это был первый домашний матч «Наполи» под руководством Вальтера Маццарри. Новый тренер в матче с «Интером» продолжил печальную традицию своего предшественника Руди Гарсии — проигрывать дома. В семи домашних матчах серии А этого сезона у «Наполи» уже четыре поражения и всего две победы. Разница забитых и пропущенных голов тоже отрицательная — 10:12. При этом в гостях неаполитанцы играют очень удачно: пять побед и две ничьи с разницей мячей 16:5.

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Именно такой же показатель — пять побед и две ничьи — и у «Ювентуса». Только здесь речь о домашних матчах команды, которая является главным (вернее, даже единственным) конкурентом «Интера» и еще ни разу в сезоне не потерпела поражение в чемпионате при родных трибунах. Именно с «Ювентусом» и играть «Наполи» в Турине уже в следующем туре. Вальтеру Маццарри точно не позавидуешь: после «Реала» с «Интером» еще и «Ювентус» — это мегаиспытание на прочность!

Хорошо еще, что Маццарри в своем дебютном матче обыграл крепкую «Аталанту», а то все было бы совсем грустно. Обладатель скудетто-2023 уже вываливается из первой четверки: «Наполи» все больше отстает от «Интера», «Ювентуса» и «Милана», а теперь еще и уступает по дополнительным показателям «Роме». При этом на пятки наступают «Фиорентина», «Болонья». «Аталанта» и «Лацио». Тут уже точно не до чемпионства — не пролететь бы мимо еврокубков!

Футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Да, после трудного матча с «Ювентусом» неаполитанцев на бумаге ждут три домашних очка против кризисного «Кальяри». Но ведь затем под самое Рождество — выезд в Рим к злющей «Роме» Жозе Моуринью, а накануне Нового года — домашний экзамен против крепкой «Монцы». Рискнувшему вернуться спустя 10 лет в Неаполь Вальтеру Маццарри покой только снится, а вот дальновидность Спаллетти, вовремя покинувшего этот безумный город и местный вулканический клуб, подтверждается с каждым новым туром серии А.

Ну а где же сам Лучано? Пока Вальтер Маццарри готовил «Наполи» к матчу против «Интера», бывший тренер обоих клубов окунулся в процедуру жеребьевки Евро-2024. Сборной Италии под руководством Лучано попались на первом этапе Испания, Хорватия и Албания. Из группы выйдут две или три команды, а в стартовом матче на Евро-2024 «Скуадра адзурра» сыграет против аутсайдера квартета — сборной Албании. Действующего чемпиона Европы сегодня, разумеется, мало кто считает фаворитом Евро-2024. Однако в выход Италии из группы верят многие. Поживем — увидим.

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Спаллетти же планирует провести до начала Евро-2024 четыре контрольных матча, которые хотя бы частично ответят на вопрос, насколько глубоко игроки усвоили требования и пожелания своего нынешнего тренера. Лучано — очень профессиональный и опытный специалист, который прекрасно понимает, что впереди еще непочатый край работы с командой, потерявшей в какой-то момент свое еврочемпионское лицо. После жеребьевки в Гамбурге он пообещал, что оставшееся до первенства Европы время посвятит личному общению со всеми кандидатами в сборную. Да, на это уйдет немало времени и энергии, но, зная любовь и привычку Лучано к каждодневной клубной работе, я не сомневаюсь, что его подобные трудности не пугают.

Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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