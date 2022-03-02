«Милан» и «Интер» в кризисе. Тоскливое дерби в Кубке Италии это доказало

Первый полуфинал завершился безголевой ничьей.

В серии А два миланских клуба в последнее время буксуют, чем не преминул воспользоваться вырвавшийся на первое место «Наполи». У «Милана» две ничьих подряд, у «Интера» — поражение и две ничьих, плюс проигрыш «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

Так что первый кубковый полуфинал был значим как сам по себе, так и в плане возможности справиться с локальным кризисом, получив заряд положительных эмоций.

Неудачная серия «Интера», кстати, началась месяц назад именно с предыдущего дерби, где черно-синие еще на 75-й минуте вели в счете, а потом все с ног на голову двумя ударами перевернул Оливье Жиру. Хотя правильнее говорить, что переворот обеспечил внесший в перерыве коррективы Стефано Пиоли. «Милан» тогда провел два абсолютно непохожих тайма, а в этот вторник «россонери» словно продолжили ту игру.

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Номинальные хозяева доминировали, и на стройности их действий никоим образом не сказалась травма Алессио Романьоли, которого пришлось экстренно менять на Пьера Калулу. Однако говорить об обилии моментов у ворот Самира Хандановича не приходилось, а самый опасный словенский голкипер придумал лично. Пас находящемуся под давлением защитнику к линии штрафной — самая настоящая авантюра, и вратарю пришлось исправляться, останавливая удар Алексиса Салемакерса.

Еще пару раз чуть-чуть не хватило точности Раде Круничу и Тео Эрнандесу. Особенно обидно было французскому защитнику, который в фирменном стиле протащил мяч через центр и после «стеночки» с партнером вышел на отличную позицию. Вот только правая нога Эрнандеса не так хороша, как рабочая левая, и даже если бы мяч пошел в створ, Ханданович должен был его останавливать.

Симоне Индзаги к перерыву снова проигрывал тренерскую дуэль, однако вторую половину «Интер» провел, как минимум, интереснее. Пытался обострять игру Эдин Джеко, которого в одном из эпизодов перед воротами едва не нашел прострел Дензена Дюмфриса. А Лаутаро Мартинес столь сильно хотел проявить себя, что наступил на руку голкиперу красно-черных Майку Меньяну. К счастью для вратаря, все обошлось, а по-настоящему серьезной работы у него не было.

В том числе и благодаря реакции Пиоли на изменившийся характер игры. Браим Диас, Жуниор Мессиас и Анте Ребич собственной активностью выровняли игру, заставив «Интер» чаще играть с оглядкой на собственные ворота. В целом же можно констатировать, что в какой-то момент уже никто не пытался форсировать события. С правилом выездного гола, возможно, было бы чуть веселее. Тут же команды, словно шахматисты, согласились на ничью. Четвертую подряд в тех случаях, когда земляки встречались в полуфиналах различных турниров.

В любом случае все решится в ответной встрече, которая состоится 20 апреля. Что до возможного влияния этой встречи на перспективы команд в чемпионате Италии, то вряд ли кто-то может быть полностью удовлетворенным как результатом, так и качеством игры. Последнее в большей степени относится к «Интеру», который не побеждает с 8 февраля и не забивает с 12-го числа. При таком состоянии конкурентов шансы Лучано Спаллетти и его «Наполи» на скудетто повышаются.