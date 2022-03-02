«Милан» и «Интер» в кризисе. Тоскливое дерби в Кубке Италии это доказало
В серии А два миланских клуба в последнее время буксуют, чем не преминул воспользоваться вырвавшийся на первое место «Наполи». У «Милана» две ничьих подряд, у «Интера» — поражение и две ничьих, плюс проигрыш «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
Так что первый кубковый полуфинал был значим как сам по себе, так и в плане возможности справиться с локальным кризисом, получив заряд положительных эмоций.
Неудачная серия «Интера», кстати, началась месяц назад именно с предыдущего дерби, где черно-синие еще на 75-й минуте вели в счете, а потом все с ног на голову двумя ударами перевернул Оливье Жиру. Хотя правильнее говорить, что переворот обеспечил внесший в перерыве коррективы Стефано Пиоли. «Милан» тогда провел два абсолютно непохожих тайма, а в этот вторник «россонери» словно продолжили ту игру.
https://www.instagram.com/p/Cak3p7RKa1J/
Номинальные хозяева доминировали, и на стройности их действий никоим образом не сказалась травма Алессио Романьоли, которого пришлось экстренно менять на Пьера Калулу. Однако говорить об обилии моментов у ворот Самира Хандановича не приходилось, а самый опасный словенский голкипер придумал лично. Пас находящемуся под давлением защитнику к линии штрафной — самая настоящая авантюра, и вратарю пришлось исправляться, останавливая удар Алексиса Салемакерса.
Еще пару раз чуть-чуть не хватило точности Раде Круничу и Тео Эрнандесу. Особенно обидно было французскому защитнику, который в фирменном стиле протащил мяч через центр и после «стеночки» с партнером вышел на отличную позицию. Вот только правая нога Эрнандеса не так хороша, как рабочая левая, и даже если бы мяч пошел в створ, Ханданович должен был его останавливать.
Симоне Индзаги к перерыву снова проигрывал тренерскую дуэль, однако вторую половину «Интер» провел, как минимум, интереснее. Пытался обострять игру Эдин Джеко, которого в одном из эпизодов перед воротами едва не нашел прострел Дензена Дюмфриса. А Лаутаро Мартинес столь сильно хотел проявить себя, что наступил на руку голкиперу красно-черных Майку Меньяну. К счастью для вратаря, все обошлось, а по-настоящему серьезной работы у него не было.
В том числе и благодаря реакции Пиоли на изменившийся характер игры. Браим Диас, Жуниор Мессиас и Анте Ребич собственной активностью выровняли игру, заставив «Интер» чаще играть с оглядкой на собственные ворота. В целом же можно констатировать, что в какой-то момент уже никто не пытался форсировать события. С правилом выездного гола, возможно, было бы чуть веселее. Тут же команды, словно шахматисты, согласились на ничью. Четвертую подряд в тех случаях, когда земляки встречались в полуфиналах различных турниров.
В любом случае все решится в ответной встрече, которая состоится 20 апреля. Что до возможного влияния этой встречи на перспективы команд в чемпионате Италии, то вряд ли кто-то может быть полностью удовлетворенным как результатом, так и качеством игры. Последнее в большей степени относится к «Интеру», который не побеждает с 8 февраля и не забивает с 12-го числа. При таком состоянии конкурентов шансы Лучано Спаллетти и его «Наполи» на скудетто повышаются.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
2
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
3
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-59
|14
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5