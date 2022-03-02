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Сегодня, 01:30

«Милан» и «Интер» в кризисе. Тоскливое дерби в Кубке Италии это доказало

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в Кубке Италии
Андрей Кузичев
Корреспондент
1 марта. «Милан» — «Интер» — 0:0.
Фото Twitter
Первый полуфинал завершился безголевой ничьей.
Италия. Кубок. 1/2 финала
01 мар, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Интер
Милан
Меньян Романьоли (Калюлю, 26) Эрнандес Томори Флоренци (Калабрия, 84) Беннасер Крунич (Диас, 67) Кессье Жиру Леан (Мессиас, 67) Салемакерс (Ребич, 67)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 88) де Врей Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу Барелла (Видаль, 65) Брозович Джеко (Корреа, 80) Мартинес (Санчес, 65) Перишич (Гозенс, 88)
Предупреждения
Брозович 33’, Мартинес 58’
Судьи
Мариани (Италия)

В серии А два миланских клуба в последнее время буксуют, чем не преминул воспользоваться вырвавшийся на первое место «Наполи». У «Милана» две ничьих подряд, у «Интера» — поражение и две ничьих, плюс проигрыш «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

Так что первый кубковый полуфинал был значим как сам по себе, так и в плане возможности справиться с локальным кризисом, получив заряд положительных эмоций.

Неудачная серия «Интера», кстати, началась месяц назад именно с предыдущего дерби, где черно-синие еще на 75-й минуте вели в счете, а потом все с ног на голову двумя ударами перевернул Оливье Жиру. Хотя правильнее говорить, что переворот обеспечил внесший в перерыве коррективы Стефано Пиоли. «Милан» тогда провел два абсолютно непохожих тайма, а в этот вторник «россонери» словно продолжили ту игру.

https://www.instagram.com/p/Cak3p7RKa1J/

Номинальные хозяева доминировали, и на стройности их действий никоим образом не сказалась травма Алессио Романьоли, которого пришлось экстренно менять на Пьера Калулу. Однако говорить об обилии моментов у ворот Самира Хандановича не приходилось, а самый опасный словенский голкипер придумал лично. Пас находящемуся под давлением защитнику к линии штрафной — самая настоящая авантюра, и вратарю пришлось исправляться, останавливая удар Алексиса Салемакерса.

Еще пару раз чуть-чуть не хватило точности Раде Круничу и Тео Эрнандесу. Особенно обидно было французскому защитнику, который в фирменном стиле протащил мяч через центр и после «стеночки» с партнером вышел на отличную позицию. Вот только правая нога Эрнандеса не так хороша, как рабочая левая, и даже если бы мяч пошел в створ, Ханданович должен был его останавливать.

Симоне Индзаги к перерыву снова проигрывал тренерскую дуэль, однако вторую половину «Интер» провел, как минимум, интереснее. Пытался обострять игру Эдин Джеко, которого в одном из эпизодов перед воротами едва не нашел прострел Дензена Дюмфриса. А Лаутаро Мартинес столь сильно хотел проявить себя, что наступил на руку голкиперу красно-черных Майку Меньяну. К счастью для вратаря, все обошлось, а по-настоящему серьезной работы у него не было.

В том числе и благодаря реакции Пиоли на изменившийся характер игры. Браим Диас, Жуниор Мессиас и Анте Ребич собственной активностью выровняли игру, заставив «Интер» чаще играть с оглядкой на собственные ворота. В целом же можно констатировать, что в какой-то момент уже никто не пытался форсировать события. С правилом выездного гола, возможно, было бы чуть веселее. Тут же команды, словно шахматисты, согласились на ничью. Четвертую подряд в тех случаях, когда земляки встречались в полуфиналах различных турниров.

В любом случае все решится в ответной встрече, которая состоится 20 апреля. Что до возможного влияния этой встречи на перспективы команд в чемпионате Италии, то вряд ли кто-то может быть полностью удовлетворенным как результатом, так и качеством игры. Последнее в большей степени относится к «Интеру», который не побеждает с 8 февраля и не забивает с 12-го числа. При таком состоянии конкурентов шансы Лучано Спаллетти и его «Наполи» на скудетто повышаются.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Верона

 15
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 7
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Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
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Рома

 21 1 8
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Специя

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Болонья

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