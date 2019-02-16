"Ювентус" разгромил "Фрозиноне" благодаря голу и голевой передаче Роналду

"Ювентус" на своем поле обыграл "Фрозиноне" в матче 24-го тура чемпионата Франции (3:0). Голами отметились Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду​. На счету португальца также голевая передача.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Ювентус" - "Фрозиноне" - 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 6 (1:0). Бонуччи, 17 (2:0). Криштиану Роналду, 63 (3:0).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (Касерес, 70), Бонуччи, Де Шильо, Жоау Канселу, Хедира (Пьянич, 81), Эмре Джан, Бентанкур, Криштиану Роналду (Бернардески, 64), Манджукич, Дибала.

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано, Дзампано (Паганини, 83), Гольданига, Вивиани, Чибса (Гори, 78), Кассата, Чано, Чофани (Пинамонти, 58).

Предупреждения: Эмре Джан, 27. Саламон, 37. Капуано, 62. Кассата, 81. Жоау Канселу, 89.

Судья: Джуа.

15 февраля. Турин. Стадион "Ювентус".