«Ювентус» проявляет интерес к Эмерсону

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону. Итальянский клуб предпримет попытку оформить трансфер 25-летнего игрока сборной Италии, который родился в Бразилии, в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Эмерсона с «Челси» рассчитан до 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эмерсон провел за «Челси» 8 матчей во всех турнирах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр