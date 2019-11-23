«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин.

Туринцы продлили беспроигрышную серию в серии A — на их счету 11 побед и 2 ничьи. Команда лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Интер».

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

«Аталанта» — «Ювентус» — 1:3 (0:0)

Голы: Гозенс, 56 (1:0). Игуаин, 74 (1:1). Игуаин, 82 (1:2). Дибала, 90+2 (1:3).

Нереализованный пенальти: Барроу, 17 (вратарь)

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 71), де Рон, Пашалич, Фройлер (Траоре, 86), Гомес, Барроу (Муриэль, 57).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Хедира (Эмре Джан, 70), Пьянич, Бентанкур (Дуглас Коста, 58), Игуаин, Куадрадо, Дибала, Бернардески (Рэмси, 26).

Предупреждения: Игуаин, 7. Паломино, 10. Дибала, 27. Фройлер, 41. Гозенс, 45. Куадрадо, 45+2. Толой, 61. Голлини, 82.

Судья: Рокки.

23 ноября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».