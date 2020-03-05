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«Ювентус» отменил экскурсии по стадиону из-за коронавируса

16:11
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«Ювентус» в Twitter сообщил, что приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса.

Экскурсии по стадиону приостановлены до 3 апреля в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения.

Ранее были перенесены оба ответных полуфинальных матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер».

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.

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