"Ювентус" оставил вакантным номер 9. Для Икарди?

"Ювентус" оставил вакантным девятый номер в заявке команды на Международный кубок чемпионов-2019. Форвард Гонсало Игуаин, вернувшийся из аренды из "Челси", получит номер 21. Новички команды также взяли другие номера: Маттейс де Лигт - 4, Аарон Рэмси - 8, Адриен Рабьо - 25, Мерих Демирал - 28.

По версии Football Italia, девятка оставлена вакантной для форварда "Интера" Мауро Икарди. По данным итальянских СМИ, туринцы уже согласовали пятилетний контракт с аргентинцем, по которому он будет получать 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Икарди в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром "Интера" с 17 голами и 4 передачами в 37 играх. Тем не менее, форвард был временно выведен из состава по ходу сезона из-за конфликта с руководством клуба, а также лишен капитанской повязки.