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Сегодня, 08:52

«Ювентус» не будет продлевать контракт с Ди Марией

Мария Гусева
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«Ювентус» не будет продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «бьянконери» хотят сократить свой фонд заработной платы в следующем сезоне и не будут предлагать продление контракта Ди Марии.

Полузащитник выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Срок действующего контракта 34-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ди Мария провел за «Ювентус» 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Ювентус
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