Бакайоко покинет «Милан» и перейдет в «Кремонезе» на правах аренды

Полузащитник «Милана» Темуе Бакайоко перейдет в «Кремонезе» на правах аренды, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 28-летний француз будет выступать за «Кремонезе» до конца текущего сезона. Недавно Букайоко отказался от перехода в «Адану Демирспор».

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник ни разу не сыграл за итальянскую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бакайоко в 4 миллиона евро.