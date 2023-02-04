«Ювентус» хочет сохранить полузащитника Локателли в команде
«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Мануэлем Локателли, сообщает Calciomercato.
«Юве» предлагает 25-летнему итальянцу соглашение до середины 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Локателли перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» на правах аренды летом 2021 года с обязательным условием выкупа за 35 миллионов евро до лета 2023 года.
Хавбек успел провести за туринский клуб 67 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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12 тур
13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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