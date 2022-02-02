«Ювентус» хочет продлить контракт с Фаджоли

«Ювентус» готов начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Николо Фаджоли, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение истекает в 2023 году. По данным источника, «Ювентус» готов предложить игроку долгосрочное соглашение.

20-летний футболист в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Кремонезе». Он провел 17 матчей за команду и забил три мяча при пяти голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.