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2 февраля, 23:42

«Ювентус» хочет продлить контракт с Фаджоли

Евгений Петров
Корреспондент

«Ювентус» готов начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Николо Фаджоли, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение истекает в 2023 году. По данным источника, «Ювентус» готов предложить игроку долгосрочное соглашение.

20-летний футболист в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Кремонезе». Он провел 17 матчей за команду и забил три мяча при пяти голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Ювентус
серия А
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3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
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 Специя 23 7 4 12 24-42 25
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16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Лацио

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Роберто Сориано

Болонья

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Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

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