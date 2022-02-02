«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на вторую часть сезона серии А

«Фиорентина» не стала исключать Кокорина из заявки на вторую часть сезона чемпионата Италии

После закрытия трансферного окна в Италии «Фиорентина» не стала исключать нападающего Александра Кокорина из заявки на вторую часть сезона в серии А, сообщает FiorentinaNews.

Россиянин оказался в числе 25 игроков из основного списка, который клуб отправит Национальной профессиональной лиге.

При этом отмечается, что «фиалки» по-прежнему не рассчитывают на 30-летнего нападающего.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» расторгнет контракт с Александром Кокориным, если не сможет продать его в зимнее трансферное окно, которые закрылось в большинстве стран Европы 31 января.

Соглашение нападающего с клубом серии А рассчитано до 2024 года, зарплата футболиста составляет 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.