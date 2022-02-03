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Сегодня, 19:16

Беннасер продлит контракт с «Миланом» до 2026 года с увеличением зарплаты в два раза

Анна Горшкова
Корреспондент

Продление контракта полузащитника Исмаэля Беннасера с «Миланом» находится на финальной стадии переговоров, сообщает 3 февраля журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года с зарплатой 3,2 миллиона евро в год. По текущему контракту 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Милан
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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Специя – Верона
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Аталанта – Торино
 - : -
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