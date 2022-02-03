Беннасер продлит контракт с «Миланом» до 2026 года с увеличением зарплаты в два раза

Продление контракта полузащитника Исмаэля Беннасера с «Миланом» находится на финальной стадии переговоров, сообщает 3 февраля журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года с зарплатой 3,2 миллиона евро в год. По текущему контракту 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год.

Ismael #Bennacer's contract extension with #ACMilan is at the final stage. #Rossoneri are confident to close the agreement until 2026 (€ 3,2M/year) soon. #transfers https://t.co/SZnAFsVcDv — Nicol? Schira (@NicoSchira) February 3, 2022

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.