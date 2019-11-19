«Ювентус» будет платить Бонуччи 6 миллионов евро за сезон

Как уже сообщал «СЭ», защитник Леонардо Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года. Зарплата 32-летнего итальянца будет составлять 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

La #Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Leonardo #Bonucci fino al 2024. Stipendio da 6 milioni netti a stagione pi? bonus per il centrale. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 19, 2019

Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017-й год, а затем — с 2018 года. В составе «бьянконери» он семь раз становился чемпионом Италии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бонуччи провел 16 матчей за туринцев, в которых забил 1 гол.

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