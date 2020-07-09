Чемпионат Италии, 31-й тур: расписание и трансляции всех матчей
31-й тур чемпионата Италии.
7 июля, вторник
«Лечче» — «Лацио» — 2:1 (1:1)
Голы: Кайседо, 5 (0:1). Бабакар, 30 (1:1). Лучони, 47 (2:1).
Нереализованный пенальти: Манкосу, 45+5 (мимо)
«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Лучони, Пас, Манкосу, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Рисполи, 72), Барак, Бабакар (Маер, 52), Фалько (Дейола, 72).
«Лацио»: Стракоша, Раду (Лукаку, 46), Ачерби, Габаррон, Лукас (Луис Фелипе, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Лаццари (Адеканье, 85), Кайседо, Иммобиле, Хони (Милинкович-Савич, 46).
Предупреждения: Кайседо, 22. Донати, 43. Раду, 44. Габриэл, 56. Петриччоне, 65. Иммобиле, 81.
Удаление: Габаррон, 90+3.
Судья: Мареска.
7 июля. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
«Милан» — «Ювентус» — 4:2 (0:0)
Голы: Рабьо, 47 (0:1). Криштиану Роналду, 53 (0:2). Ибрагимович, 62 — с пенальти (1:2). Кессье, 66 (2:2). Леан, 67 (3:2). Ребич, 80 (4:2).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 82), Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 46), Салемакерс (Леан, 59), Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Ругани, Пьянич (Матюиди, 69), Рабьо (Рэмси, 69), Бентанкур (Мураторе, 90+4), Криштиану Роналду, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Куадрадо (Алекс Сандру, 77), Бернардески.
Предупреждения: Лукас Пакета, 31. Беннасер, 36. Ребич, 59. Бонуччи, 62. Конти, 73.
Судья: Гвида.
7 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
8 июля, среда
«Фиорентина» — «Кальяри» — 0:0
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Венути, Лирола (Далберт, 59), Миленкович, Рибери (Кутроне, 75), Бадель (Пульгар, 60), Данкан, Кьеза (Геззаль, 46), Влахович (Куаме, 75).
«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис, Маттьелло, Валюкевич, Бирса (Фараго, 79), Наингголан, Жоау Педру (Ионицэ, 63), Рог (Рагатцу, 63), Нандес, Симеоне.
Предупреждения: Кьеза, 9. Маттьелло, 71. Данкан, 80. Ликояннис, 90+2.
Судья: Манганьелло.
8 июля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
«Дженоа» — «Наполи» — 1:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 45+1 (0:1). Гольданига, 49 (1:1). Лосано, 66 (1:2).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Баррека, Гольданига, Бираски (Гильоне, 82), Бехрами (Лерагер, 64), Шене, Кассата (Яго Фальке, 70), Санабрия (Пандев, 71), Пинамонти (Фавилли, 82).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Хюсай, Лоботка, Эльмас (Зелиньски, 82), Руис (Аллан, 87), Мертенс (Милик, 63), Инсинье (Юнес, 82), Политано (Лосано, 64).
Предупреждение: Гольданига, 71.
Судья: Мариани.
8 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Торино» — «Брешиа» — 3:1 (0:1)
Голы: Торрегросса, 21 (0:1). Матею, 48 — в свои ворота (1:1). Белотти, 58 (2:1). Дзадза, 86 (3:1).
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Джиджи, 89), Ансальди (Эйна, 75), Нкулу, Лянко, Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди (Лукич, 80), Белотти (Беренгер, 89).
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла, Папетти, Дессена (Ндой, 74), Бьяднасон (Змрхал, 61), Шпалек (Скрабб, 74), Тонали (Вивиани, 61), Доннарумма, Торрегросса (Гецци, 87).
Предупреждения: Папетти, 52. Тонали, 56. Дзадза, 76. Доннарумма, 82.
Судья: Довери.
8 июля. Турин. Стадион Олимпийский.
«Рома» — «Парма» — 2:1 (1:1)
Голы: Куцка, 9 — с пенальти (0:1). Мхитарян, 43 (1:1). Верету, 57 (2:1).
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Коларов, 67), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян (Дзаньоло, 90), Кристанте, Верету, Пеллегрини (Вильяр, 83), Диавара (Перес, 83), Джеко.
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Пеццелла, Барилла (Карамо, 63), Куцка, Эрнани (Скоццарелла, 87), Кулушевски (Капрари, 81), Жервинью (Спрокати, 87), Корнелиус (Куртич, 46).
Предупреждения: Кристанте, 9. Бруну Перес, 48. Диавара, 71. Мхитарян, 78. Куртич, 85. Роджер Ибаньес, 90+5.
Судья: Фаббри.
8 июля. Рим. Стадион Олимпийский.
«Аталанта» — «Сампдория» — 2:0 (0:0)
Голы: Толой, 75 (1:0). Муриэль, 85 (2:0).
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Кальдара, Джимсити (де Рон, 52), Гозенс (Кастань, 86), Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Гомес, Иличич (Малиновский, 69), Сапата (Шутало, 86).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Мурру, Депаоли (Д`Амико, 90+1), О.Колли, Экдаль (Рамирес, 83), Линетти, Янкто (Ауджелло, 82), Торсби, Габбьядини (Ла Гумина, 82).
Предупреждения: Джимсити, 24. Торсби, 35. Янкто, 56. Берешиньски, 65. Кастань, 90+5.
Судья: Джуа.
8 июля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
«Болонья» — «Сассуоло» — 1:2 (0:1)
Голы: Берарди, 41 (0:1). Гараслин, 56 (0:2). Барроу, 90+1 (1:2).
«Болонья»: Скорупски, Дейкс, Денсвил, Бани, Томиясу, Медель (Домингес, 61), Сванберг (Сансоне, 61), Схаутен (Балдурссон, 74), Паласио (Канджано, 83), Орсолини (Сков Ольсен, 74), Барроу.
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо (Феррари, 73), Кирикеш, Рожериу, Мерт Мюлдюр, Маньянелли, Локателли (Маньяни, 81), Капуто, Дефрель (Траоре, 72), Берарди (Бурабия, 80), Гараслин (Бога, 65).
Предупреждения: Медель, 26. Гараслин, 34. Денсвил, 60. Дейкс, 81. Бурабия, 86. Мерт Мюлдюр, 90+1. Рожериу, 90+4.
Судья: Фурно.
8 июля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
9 июля, четверг
СПАЛ — «Удинезе»
Видеотрансляция игры — на сайте Телеспорт. Начало — 20:30.
«Верона» — «Интер»
Видеотрансляция игры — на сайте Телеспорт. Начало — 22:45.