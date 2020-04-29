Вальтер Дзенга: «База безопаснее парка, но власти не дают тренироваться на базах и открывают парки. Странно»

Главный тренер «Кальяри» Вальтер Дзенга усомнился в решении властей не разрешить проводить тренировки на базах клубов до 18 мая. С 4 мая в Италии откроются городские парки, где люди смогут совершать пробежки.

— Мне кажется странным, что власти не разрешили тренировки на базах, — приводит SportItalia слова Дзенги. — База клуба — точно более безопасное место, чем условный парк. У нас есть все средства, чтобы футболисты смогли тренироваться на безопасном расстоянии друг от друга. Во Франции уже решили завершить чемпионат, но наше правительство не торопится с принятием решений, чтобы все проанализировать.

По последним данным, в Италии зарегистрировано 201 505 случаев коронавируса. Зафиксировано 27 359 летальных исходов, выздоровел 68 941 человек.