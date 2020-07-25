В сеть утекли фото новой формы «Ювентуса». Выглядит эффектно

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон. Действующие чемпионы Италии будут играть в футболках в черно-белую полоску с золотыми вставками. При этом черные полосы будут не традиционно однотонными, а состоящими из мелких штрихов.

В нынешнем сезоне «Юве» отказался от традиционных полосок и разделил футболку на две половины — черную и белую — с тонкой розовой полосой.