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В сеть утекли фото новой формы «Ювентуса». Выглядит эффектно

18:41
Форма &quot;Ювентуса&quot; на следующий сезон. Фото Footyheadlines
Форма &quot;Ювентуса&quot; на следующий сезон. Фото Footyheadlines
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон. Действующие чемпионы Италии будут играть в футболках в черно-белую полоску с золотыми вставками. При этом черные полосы будут не традиционно однотонными, а состоящими из мелких штрихов.

В нынешнем сезоне «Юве» отказался от традиционных полосок и разделил футболку на две половины — черную и белую — с тонкой розовой полосой.

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