В «Милане» намерены укрепить состав в зимнее трансферное окно

«Милан» планирует купить как минимум трех новых футболистов в январское трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство команды настаивает на усилении состава, так как подопечные Стефано Пиоли борются за скудетто.

В шорт-лист «Милана» вошли нападающие Аркадиуш Милик и Фернандо Льоренде — из «Наполи», Лука Йович («Реал»), Дониэлл Мален (ПСВ).

На позицию защитника рассматривается Мохамед Симакан («Страсбур»). В списке полузащитников значатся Бубакари Сумаре («Лилль») и Андре-Франк Замбо-Ангисса («Фулхэм»).

После 13 туров серии А «Милан» занимает 1-е место в турнирной таблице.