В «Кальяри» выявлены еще три случая коронавируса

В «Кальяри» сообщили, что три представителя клуба заразились коронавирусом. Болезнь подтверждена у защитника Рагнара Клавана, голкипера Симоне Арести и вратаря молодежной команды Никколо Кабраса, сообщает сайт клуба.

Ранее уже несколько игроков команды переболели COVID-19.

«Кальяри» в 12 матчах нынешнего сезона набрал 13 очков и занимает 13-е место в чемпионате.