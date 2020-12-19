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В «Кальяри» выявлены еще три случая коронавируса

16:29
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В «Кальяри» сообщили, что три представителя клуба заразились коронавирусом. Болезнь подтверждена у защитника Рагнара Клавана, голкипера Симоне Арести и вратаря молодежной команды Никколо Кабраса, сообщает сайт клуба.

Ранее уже несколько игроков команды переболели COVID-19.

«Кальяри» в 12 матчах нынешнего сезона набрал 13 очков и занимает 13-е место в чемпионате.

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