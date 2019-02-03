"Удинезе"- "Фиорентина": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 февраля, встречаются "Удинезе" и "Фиорентина". Игра нового уик-энда серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"Удинезе" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У "Фиорентины" 30 очков и девятое место.

Компания Winline предлагает следующий коэффициенты на матч - победа хозяев - 3.81, ничья - 3.31, победа гостей - 2.06.

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"Удинезе" - "Фиорентина": чемпионат Италии по футболу, серия А, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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