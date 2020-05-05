У вратаря «Комо» обнаружили коронавирус

Вратарь «Комо» Пьер Болчини заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что у 21-летнего игрока клуба серии С нет симптомов, но его обследовали после того, как один из членов его семьи, работающий в сфере здравоохранения, заразился коронавирусом. Он находится в самоизоляции с 10 марта и будет продолжать оставаться в своем доме.

Ранее сообщалось, что серия С досрочно завершится из-за пандемии коронавируса, так как стадионы лиги не так хорошо оснащены, чтобы гарантировать меры социального дистанцирования.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 686 963 человек. Зафиксирован 255 096 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 220 480 человек. В Италии 213 013 заблевших, 29 315 умерших и 85 231 выздоровевший.