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Тренер «Аталанты» отреагировал на травму Мбаппе. Итальянская команда сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

03:23
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини расстроен, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в финале Кубка Франции получил повреждение. Итальянской команде в 1/4 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с парижанами.

— Мне сказали, что у него травма. Грустно за него, он игрок мирового класса, — цитирует Eurosport Гасперини. — Надеюсь, в его травме нет ничего серьезного.

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