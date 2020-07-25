Тренер «Аталанты» отреагировал на травму Мбаппе. Итальянская команда сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини расстроен, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в финале Кубка Франции получил повреждение. Итальянской команде в 1/4 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с парижанами.

— Мне сказали, что у него травма. Грустно за него, он игрок мирового класса, — цитирует Eurosport Гасперини. — Надеюсь, в его травме нет ничего серьезного.