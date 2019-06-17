Тотти объявил об уходе из "Ромы" после 30 лет пребывания в клубе

Бывший капитан и нападающий "Ромы"​, а ныне директор клуба Франческо Тотти объявил о своем уходе из клуба.

42-летний итальянец сделал соответствующее заявление на специальной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в штаб-квартире НОК Италии в Риме. Причиной ухода Тотти называется конфликт с руководством "Ромы".

В римском клубе футболист провел всю карьеру профессионального футболиста (1992−2017), дебютировав за юношескую команду в 1989 году.

В составе "волков" Франческо Тотти стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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