11:45 14 августа | Футбол — Италия

Сумасшедшая концовка Суперкубка Италии. Видео

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"Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии. Римский клуб вел в счете 2:0 по ходу встречи, однако туринцы смогли отыграться благодаря дублу Пауло Дибалы.

Аргентинец забил свой второй мяч на 90-й минуте встречи, а уже через три минуты победный мяч забил полузащитник "Лацио" Алессандро Мурджа. Также два мяча в составе победителей на счету форварда Чиро Иммобиле.

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Boooom

Пенальти были в обоих случаях 100%

13:03 14 августа

кузя23

Левая у Дибалы конечно фантастическая.

13:01 14 августа

либеральный буддист

Обычный договорняк, но в отличие от пляжно-дворовой лиги ставка делается на техническое мастерство, а не на коллективные усилия неквалифицированных игроков. Если не получается сделать "чистые" голы, которые всегда являются вершиной технического мастерства, то создаются менее техничные "голы", которые легко читаются, но все же являются результатом мастерства и квалификации игроков. В этом и отличие от ПДЛ, в которой, как правило, практически все голы - результат непрофессионального "взаимодействия" всех игроков, которые вынуждены в условиях низкой квалификации местных "звездунов" организовывать позорные голы в свои ворота.

12:58 14 августа

Солитон Оренбург

Девочки в начале второй минуты - la perfecto

12:54 14 августа

МудрыйКАА

А где пенальти !?

12:29 14 августа

delacrua

ахаха. пенальти конечно фантастический )))

12:11 14 августа

ladafan

упыри которые ругают наших судей - посмотрите

11:51 14 августа