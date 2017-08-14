Сумасшедшая концовка Суперкубка Италии. Видео

"Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии. Римский клуб вел в счете 2:0 по ходу встречи, однако туринцы смогли отыграться благодаря дублу Пауло Дибалы.
Аргентинец забил свой второй мяч на 90-й минуте встречи, а уже через три минуты победный мяч забил полузащитник "Лацио" Алессандро Мурджа. Также два мяча в составе победителей на счету форварда Чиро Иммобиле.
Full Highlights of Lazio's 3-2 win over Juventus in the 2017 Supercoppa. pic.twitter.com/dW4Pd5BBGY– Serie A News (@TransfersCalcio) 13 августа 2017 г.
Boooom
Пенальти были в обоих случаях 100%
13:03 14 августа
кузя23
Левая у Дибалы конечно фантастическая.
13:01 14 августа
либеральный буддист
Обычный договорняк, но в отличие от пляжно-дворовой лиги ставка делается на техническое мастерство, а не на коллективные усилия неквалифицированных игроков. Если не получается сделать "чистые" голы, которые всегда являются вершиной технического мастерства, то создаются менее техничные "голы", которые легко читаются, но все же являются результатом мастерства и квалификации игроков. В этом и отличие от ПДЛ, в которой, как правило, практически все голы - результат непрофессионального "взаимодействия" всех игроков, которые вынуждены в условиях низкой квалификации местных "звездунов" организовывать позорные голы в свои ворота.
12:58 14 августа
Солитон Оренбург
Девочки в начале второй минуты - la perfecto
12:54 14 августа
МудрыйКАА
А где пенальти !?
12:29 14 августа
delacrua
ахаха. пенальти конечно фантастический )))
12:11 14 августа
ladafan
упыри которые ругают наших судей - посмотрите
11:51 14 августа