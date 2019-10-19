Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что пришел в команду со своим видением футбола и остальных процессов.

— Можно ли изменить команду за 10 дней? Доля истины в этом есть, какой-то свой отпечаток на игру «Милана» я постарался наложить, — цитирует 53-летнего специалиста Gazzetta dello Sport. — В завтрашнем матче я многое смогу понять. Игра с «Лечче» должна наглядно показать, над чем нам нужно работать. Я постарался лишний раз сплотить команду, мы должны использовать каждый момент, чтобы лучше узнавать друг друга.

В «Милан» я пришел со своим видением футбола и остального процесса: от питания до системы отдыха. Одна из моих фишек — индивидуальные беседы с игроками. Для меня они — один из важнейших элементов футбола. Меня очень удивила атмосфера в Миланелло — уже спустя несколько дней я чувствовал, будто работаю с «Миланом» уже много лет.

«Милан» занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков в семи матчах. Пиоли пришел на тренерский пост вместо Марко Джампаоло, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.