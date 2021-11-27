В Италии сообщили, что «Аталанта» готова продать Миранчука за 10-15 миллионов евро
«Аталанта» готова продать полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб может расстаться с 26-летним россиянином за 10-15 миллионов евро, сообщает TMW.
Среди претендентов на хавбека называются «Дженоа», «Торино», «Верона» и «Сассуоло».
В этом сезоне на счету Миранчука шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.
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